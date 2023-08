Astrocardia : Un coeur miniature envoyé dans l'espace pour comprendre le vieillissement des cellules cardiaques

Les maladies cardiovasculaires sont unes des premières causes de mortalité dans le monde et le risque augmente avec l'âge. Cinq entreprises et centres de recherche belges (Space Applications Services, SCK CEN de Mol, QbD Group, BIO INX et Antleron) viennent de développer un projet baptisé AstroCardia pour mieux comprendre le veillissement cardiaque et pour l'étudier, ils enverront en 2025 dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale un coeur artificiel miniature.

Kévin Taburi, expert en radiobiologie au Centre d'Etudes nucléaires de Mol explique: "Ce sont, en fait, des cellules souches humaines qui sont transformées en mini-coeur que l'on va envoyer dans l'ISS. La raison est simple, il y a dans l'espace , une accélération du vieillissement du système cardiovasculaire, nous avons remarqué cela chez les astronautes, mais nous ne comprenons pas très bien les processus biologiques qui en sont responsables. On voulait donc avoir un modèle qui était le plus représentatif du système cardiovasculaire humain et l'exposer au vide."