Astrocardia : Un cœur miniature envoyé dans l’espace pour comprendre le vieillissement des cellules cardiaques

Le cœur artificiel miniature et le système cardiovasculaire associé, en question ont été bio imprimé en 3d. Les chercheurs vont donc bio imprimer un cœur miniature sur une puce et construire un système cardiovasculaire artificiel autour de celui-ci. Ce "cœur sur puce" consiste en une puce de quelques millimètres carrés sur laquelle sont imprimées des cellules du muscle cardiaque.

C’est donc un "cœur sur puce" qui va être mis en orbite. C’est la start-up belge BIO INX qui s’est chargée de l’impression 3d de cet organoïde et ce n’était pas une mince affaire, Il s’agit notamment d’une bio imprimante 3d d’une précision micrométrique, de cellules souches vivantes et d’une "bio encre". Ces cellules souches qui commencent ensuite à se diviser et à s’organiser en un mini-organe, un organoïde, doivent être imprimables et maintenues ensemble. La bio encre est une sorte de gel qui rend les cellules imprimables et dans lequel elles peuvent survivre pendant et après l’impression.

Coralie Gréant de BIO INX l’affirme le résultat est là : "Nous avons le contrôle l'endroit nous devons déposer chaque cellule. Grâce à cette impression 3d, nous pouvons refaire un cœur avec la même architecture et la même vascularisation qu’un vrai."

En 2025, ces organoïdes cardiaques seront donc envoyés dans l’ISS et maintenus en vie au moins six semaines. Et ils seront surveillés en temps réel. Après quoi, les mini-cœurs reviendront, entre autres, au centre d’études nucléaires de Mol pour y être analysés.