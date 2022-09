Astrid Ullens met les "Regards de femmes" à l’honneur dans une exposition à la Fondation A

"Je pense que c’est un instinct de survie. On ne réfléchit pas, on part. Je suis partie avec trois valises et je n’ai pas réfléchi. J’ai tout laissé, je suis partie […] pour vivre", explique Astrid Ullens.

L’exposition "Regards de femmes" est à découvrir jusqu’au 18 décembre à Forest.