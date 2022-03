"Astrid et Raphaëlle" : une saison 3 sous le signe des sentiments

Théories du complot, désinformation, fake news, bots russe et manipulation de l'information s'invitent dans ce premier épisode indéniablement ancré dans l'actualité. Après le meurtre d'un astrophysicien médiatisé, Astrid et Raphaëlle (Lola Dewaere) découvrent un documentaire complotiste réalisé par une ancienne journaliste. On ne vous en dira pas plus, mais les deux sont intimement liés…