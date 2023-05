Astrid et Raphaëlle sont de retour pour une saison 4 inédite

Femmes autistes sur nos écrans

Sur le petit écran, les femmes autistes se font plutôt rares, même si les choses évoluent (avec notamment la nouvelle série OCS Aspergirl). Ce manque de représentation, Sara Mortensen l'explique notamment pas le fait que "les femmes masquent beaucoup mieux leurs traits autistiques, du coup elles sont soit pas diagnostiquées, soit diagnostiquées très tard. Ou bien encore, elles le savent, mais miment extraordinairement bien les neurotypiques".

Si son personnage fait partie du spectre autistique, l'actrice française nuance cependant le propos de la série : "Ce que je trouve intéressant avec "Astrid et Raphaëlle", c'est qu'on n'en fait pas une série sur l'autisme. Ce sont avant tout deux femmes différentes, avec des caractères bien trempés l'une comme l'autre, et qui ont toutes les deux leur identité propre". La série mélange en effet habilement enquêtes policière, amitiés, relations amoureuses et propos sur l'autisme. Ce qui fait d'ailleurs son succès depuis maintenant quatre ans. "C'est avant tout ça que je trouve intéressant dans la série, continue Mortensen. Good Doctor, on sait que c'est que là-dessus. Mais finalement, quand on y réfléchit, il y a eu plein de personnages autistes dans le monde du cinéma et des séries sans vraiment qu'on le sache", prenant les exemples de Sherlock (portée par le brillant Benedict Cumberbatch) et la danoise The Bridge.