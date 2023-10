Aston Martin de retour aux 24 Heures du Mans et en WEC avec une Hypercar en 2025

Le constructeur britannique Aston Martin a annoncé mercredi son engagement en Championnat du Monde d'Endurance (WEC) et donc sa participation aux 24 Heures du Mans dans la catégorie Hypercar à partir de la saison 2025 avec le modèle Valkyrie.

Ce retour, qui était pressenti depuis quelques semaines, se fera via l'écurie Heart of Racing, a précisé Aston Martin dans un communiqué. Ainsi, à partir de 2025, la marque engagera au moins une voiture en WEC et une en IMSA, le championnat d'endurance américain.

"Nous avons été présents aux 24 Heures du Mans depuis les premiers jours et, grâce à ces efforts glorieux, nous avons réussi à gagner au Mans en 1959, et dans notre catégorie à 19 reprises ces 95 dernières années. Aujourd'hui, nous revenons sur les lieux de ces premiers triomphes afin d'écrire une nouvelle page d'histoire, avec un prototype de course inspiré de la voiture de série la plus rapide jamais construite par Aston Martin", a expliqué Lawrence Stroll, le président du constructeur britannique.

Aston Martin rejoindra de nombreux grands constructeurs qui ont rejoint ou vont rejoindre le WEC, à l'image de Ferrari et Porsche, revenus en 2023, ou de Lamborghini, BMW et Alpine, qui disputeront le Championnat du Monde d'Endurance à partir de 2024.

Le constructeur britannique effectue un retour au premier plan cette saison en Formule 1 après avoir été à la traîne ces dernières années dans la discipline reine du sport automobile.

Le vétéran espagnol Fernando Alonso a décroché sept podiums depuis le début de la saison, avec trois places de dauphin et quatre troisièmes positions. Il est actuellement quatrième au classement provisoire du championnat du monde des pilotes, tandis que son équipe occupe le même rang chez les constructeurs.