Astigmatisme : comment corriger ce défaut visuel très fréquent ?

L’hérédité

L’astigmatisme est souvent héréditaire. Cependant, si les yeux sont sursollicités (notamment via les écrans) et manquent de lumière, le trouble peut survenir. L’astigmatisme est rarement un trouble isolé et s’accompagne souvent de myopie (mauvaise vision de loin) ou d’hypermétropie (mauvaise vision de près).

La fatigue visuelle

Le travail sur écran sollicite fortement les muscles des yeux et la luminosité des écrans peut entraîner ce trouble.

Une pathologie sous-jacente

Le kératocône notamment, une maladie de la cornée qui engendrer une dégradation de la vision, plus ou moins importante selon la déformation de la cornée.