Asthme et activité physique : halte aux idées reçues !

Et contrairement à d'autres idées reçues, les personnes asthmatiques pratiquent les mêmes disciplines que le reste de la population générale. Plus d'un asthmatique sur deux (53%) s'est tourné au moins une fois au cours des douze derniers mois (contre 51% des personnes non asthmatiques) vers la randonnée pédestre, qui se présente comme leur activité physique de prédilection.

Suivent le vélo (52% vs 46%), la natation, la nage ou l'aquagym (50% vs 38%), la musculation ou la culture physique (35% vs 21%), le footing ou le jogging (31% vs 23%), le fitness (30% vs 19%), les sports de raquette (26% vs 18%), la danse (26% vs 16%) ou encore le yoga, le pilates ou le stretching (25% vs 14%). La seule et unique activité physique contre-indiquée dans le cas de l'asthme, la plongée sous-marine, n'est pratiquée que par 3% du panel.