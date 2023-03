Astéroïde détruit par la Nasa : après la mission DART, les restes de Dimorphos analysés par des scientifiques

Aujourd’hui, l’ESO publie les résultats de leurs recherches sur les suites de la collision entre l’engin spatial et l’astéroïde. Si le but premier de la mission était bien de tester nos capacités de défenses planétaires, elle a également permis aux astronomes d’en apprendre plus sur la composition de l’astéroïde d’après les fragments expulsés.

"DART est une très grande occasion d’étudier un impact contrôlé, presque comme dans un laboratoire."

Cyrielle Opitom, astronome à l’université d’Édimbourg

Comme l’ESO l’explique dans un communiqué, Cyrielle Opitom et son équipe ont suivi l’évolution du nuage de débris pendant un mois, avec le Very Large Telescope (VLT). Premier résultat visible : le nuage éjecté était plus bleu que l’astéroïde avant l’impact, témoignant probablement de la présence de particules fines dans le nuage de débris. "Dans les heures et les jours qui ont suivi l’impact, d’autres structures se sont développées : des amas, des spirales et une longue queue repoussée par le rayonnement du Soleil."

De récentes recherches ont prouvé la présence d’eau et d’oxygène dans des comètes qui nous auraient d’ailleurs amené l’eau que l’on boit chaque jour sur Terre. L’équipe a donc analysé le nuage de débris à la recherche de différents gaz mais ils n’ont rien trouvé ce qui, en un sens, est positif puisque, comme l’explique Cyrielle Opitom, "On ne s’attend pas à trouver la moindre quantité de glace dans les astéroïdes, donc détecter la moindre trace d’eau aurait été une vraie surprise".

Une autre équipe s’est concentrée sur la manière dont l’impact de DART a altéré la surface de l’astéroïde et ce que l’on peut connaître de sa composition. Les suites de l’impact ont été observées par deux autres instruments du VLT et l’analyse de ces données est en cours. "Cette recherche a bénéficié d’une situation exceptionnelle lorsque la Nasa a percuté un astéroïde," conclut Cyrielle Opitom, "donc elle ne peut pas être répétée avec un autre dispositif. Cela rend les données obtenues avec le VLT au moment de l’impact extrêmement précieuses pour mieux comprendre la nature des astéroïdes."