Astéroïde destructeur de civilisation : la Terre devrait être tranquille pour les 1000 ans à venir

La Nasa aurait repéré environ 40% des objets spatiaux dont l’orbite pourrait poser problème. Cependant, l’agence spatiale américaine ne s'aventure pas à affirmer qu’aucun astéroïde connu ne croisera un jour prochain la planète car une petite variation dans l’espace pourrait avoir de grandes conséquences imprévisibles sur une période de 1000 ans.

Néanmoins, l’équipe de l’Université du Colorado a utilisé une méthode spécifique sur ces géocroiseurs connus pour tirer ses conclusions rassurantes. En utilisant la "Minimum Orbit Intersection Distance", c’est-à-dire la distance minimale d’intersection des orbites, ils ont pu repérer des astéroïdes qui s'approchent de la Terre sur des périodes très longues.

Ils ont analysé les orbites des 1000 NEO connus et estimé à quel point ils devraient s’approcher de la Terre pendant les 1000 prochaines années. Et d’après leurs simulations, les scientifiques ont décelé un géocroiseur qui pourrait représenter un danger : 1994 PC1. Cet astéroïde aurait 0,00151% de chance de s'approcher de la Terre plus près que la Lune. Peu de chance, direz-vous, mais malgré tout c'est 10 fois plus que pour n’importe quel autre astéroïde...

Conclusion, nous pouvons tous dormir sur nos deux oreilles pour les 1000 prochaines années, aucun astéroïde ne devrait venir anéantir la vie sur Terre ou détruire la civilisation humaine comme cela s’est passé pour les dinosaures. Mais ces résultats sont à prendre avec beaucoup de prudence puisqu'ils se basent sur les NEO déjà connus et l'on n'en a repéré que 40% (de ceux de plus d'un kilomètre) et 95% (de ceux inférieurs à 1 km).