Depuis désormais plus de 20 ans, Wes Anderson nous régale régulièrement de ses irrésistibles fantaisies cinématographiques au cachet hyper stylisé. Présenté en Compétition à Cannes en mai dernier, " Asteroid City ", merveilleux assemblage de vignettes miniaturistes où dominent les tons ocres et bleu ciel, ne déroge pas à la règle, le film ressuscitant avec un génial soin maniaque l’esthétique rétro des westerns et celle des vieux films de science-fiction.