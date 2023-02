"Astérix" : un divertissement familial et généreux mais pas inoubliable pour Cathy Immelen

Impossible de passer à côté du mastodonte Astérix & Obélix : l’Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet. Cathy Immelen est allé le voir avec méfiance, mais a finalement passé un bon moment.

Guillaume Canet s’était répandu maladroitement sur les enjeux financiers de son film ces dernières semaines dans les médias en exhortant les spectateurs à venir en nombre voir le film au risque de voir le cinéma français courir à sa perte. Ça instaure un petit malaise, comme si Guillaume Canet n’avait pas confiance en son film et appréhendait les critiques.

Pourtant, pour Cathy Immelen, Guillaume Canet a rempli son contrat dans le film : un divertissement familial généreux et certains acteurs qu’elle a trouvé bien castés. Jonathan Cohen, le roi des comédies actuelles, dont le personnage se rapproche de celui de Jamel Debbouze dans le film d’Alain Chabat. Vincent Cassel qui colle parfaitement au personnage de César. Même Zlatan Ibrahimovic s’en sort bien avec une scène assez désopilante. Ce qui lui évite le syndrome d’Astérix aux Jeux Olympiques, qui souffrait de son casting bling-bling.

On retrouve d’autres acteurs reconnus comme Pierre Richard, Philippe Katerine, Audrey Lamy ou encore Jérôme Commandeur, mais aussi des caméos inutiles, avec les apparitions de BigFlo & Oli, Angèle et Mac Fly & Carlito, dont la présence ne semble avoir été calculée que pour plaire aux plus jeunes spectateurs.