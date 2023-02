"Astérix & Obélix : l'Empire du Milieu", une énorme promotion car "c'est un peu panique à bord"

Sachant que les derniers Astérix étaient "à peine rentables", la grosse erreur de la production a été de percevoir ce film comme la poule aux œufs d'or. D'autant plus que le prix des productions explosent et que la situation des cinémas a changé depuis l'ère post-covid : "pour faire sortir les familles, c'est aussi un investissement. On sent donc que tout le monde est très nerveux".

Et les premières critiques de la presse écrite ne sont pas tendres, ce qui rend Hugues Dayez pessimiste : "On dit souvent les critiques aboient et la caravane du marketing passe. Je n'en suis pas très certain".

Le matraquage marketing ne s'arrête pas là pour tenter de sauver le navire pointe-t-il : "On est dans l'ère du mensonge absolu : quand Guillaume Canet vient flatter les spectateurs et journalistes belges en disant : 'Angèle m'a épaté, elle est vraiment une grande actrice', c'est impossible de dire cela. On ne peut pas dire de quelqu'un est une grande actrice parce qu'elle a dit trois répliques du style 'tu me boudes Obélix' (...) À cela s'ajoutent les pages gossip. Il y a Marion Cotillard qui joue Cléopâtre dedans et on sait que le couple Cotillard Canet a explosé".