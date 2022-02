"Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" : 20 anecdotes que vous ne connaissez sans doute pas sur le tournage du film

Plus de 50 millions d’euros ont été nécessaires pour tourner ce film, ce qui n’a rien d’étonnant au vu du nombre d’acteurs et figurants et des décors tous plus grandioses les uns que les autres. Un investissement qui a porté ses fruits puisque son box-office s’élève à 115 millions d’euros. À ce jour, "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" est la plus rentable des adaptations des aventures du Gaulois.