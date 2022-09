"Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu": un premier teaser qui donne plutôt envie!

Cette nouvelle aventure sera la cinquième adaptation des personnages de Goscinny et Uderzo, avec à la réalisation Guillaume Canet. Un voyage en Chine avec un casting de stars à n’en plus finir. Et parmi elles, le joueur de foot Zlatan Ibrahimovic qui incarnera le militaire romain arrogant Antivirus. C’est d’ailleurs lui, le premier, qui a dévoilé la bande-annonce sur ses réseaux.

Ces premières images nous font surtout découvrir la tête des deux héros gaulois : Gérard Depardieu et Edouard Baer et Christian Clavier ont laissé la place à Guillaume Canet lui-même et à Gilles Lellouche. Et ça passe crème ! Pourtant ce n’était pas gagné pour Lellouche de succéder à gros Gégé mais à voir ses bras potelés et son visage tout rond, il a pris du poids ! Vincent Cassel, lui, sera the one and only Jules César. Marion ex-Canet Cotillard en sera aussi pour jouer Cléopâtre, et beaucoup beaucoup d’autres célébrités sont attendues, au rayon musique et youtubeurs comme Big Flo & Oli, Orelsan, Angèle, Philippe Katerine, Mathieu Chédid, McFly & Carlito… et une pléiade d’acteur.trices comme José Garcia, Pierre Richard, Jonathan Cohen, Mélanie Thierry, Jérôme Commandeur… et Guillaume Canet s’est entouré de Philippe Mechelen et Julien Hervé, scénaristes des Tuche.