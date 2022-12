"Astérix et Obélix : l’Empire du milieu" : découvrez toutes les affiches des personnages

Découvrez les affiches des nombreux acteurs du nouvel Astérix et Obélix signé Guillaume Canet.

Après les deux teasers sortis en septembre et en octobre, Pathé a publié les affiches officielles d’"Astérix et Obélix : L’Empire du milieu" qui sortira le 1er février 2023. On peut voir celles de Guillaume Canet en Astérix, Marion Cotillard en Cléopatre, Orelsan et Angèle en Titanix et Falbala, Mc Fly et Carlito en légionnaires Radius et Cubitus mais surtout celle de Julie Chen qui prête ses traits à la princesse Fu Yi. C’est autour de cette dernière que s’est construite l’histoire du nouveau volet d’Astérix. En effet, la princesse, et fille unique de l’impératrice qui a été emprisonnée à la suite d’un coup d’Etat, prend la fuite vers la Gaule pour demander de l’aide à Astérix Obélix.