Astérix aurait-il vraiment pu aller en Chine au temps des Romains ?

Recadrons d’abord les choses. Les aventures d’Astérix prennent place sous le règne de Jules César, donc à la toute fin de la république romaine. Et non, Jules César n’a jamais été empereur, puisque c’est quelques années après sa mort que sera créé l’Empire. A cette époque, en Chine, nous sommes sous la dynastie Han, qui règne depuis 170 ans sur l’Empire du Milieu, et perdurera encore deux siècles et demi après cela. L’empire romain, lui, a duré 502 ans. Quand on parle de relations entre Rome et la Chine antique, on parle donc d’une période de plusieurs siècles, et pas seulement de l’an -50.