Aster Vranckx se présente à l’AC Milan : "C’est un grand pas pour ma carrière"

La dernière journée du mercato a offert un quatrième joueur belge à l’AC Milan. Après Alexis Saelemaekers et les nouvelles recrues Charles De Ketelaere et Divock Origi, Aster Vranckx est venu lui aussi grossir les rangs des Rossoneri. Prêté avec option d’achat par Wolfsburg, le jeune Belge de 19 ans s’est dit ravi de ce transfert.

"Je pense que c’est un grand pas dans ma carrière. Je vais essayer de donner le maximum pour ce club et j’espère que Milan sera une nouvelle fois champion", a déclaré l’ancienne pépite du KV Malines dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux du club.

Utilisé 24 fois en Bundesliga la saison dernière dont la moitié en tant que titulaire, Vranckx a listé ses qualités. "Je suis un milieu de terrain avec beaucoup de course, beaucoup de force et j’ai de bons pieds", a expliqué celui qui a prioritairement agi devant la défense lors de son expérience allemande.

Arrivé depuis quelques jours, Vranckx s’est dit "très heureux d’être là" et a évoqué l’importance de retrouver des équipiers belges dans le vestiaire.

"C’est une belle chose qu’il y ait d’autres joueurs belges. Je connais Alexis et Divock mais pas aussi bien que Charles. Il m’a dit que c’était un club excellent et qu’il y avait une bonne ambiance. Je me suis donc senti immédiatement à mon aise en arrivant ici", a souri Vranckx à quelques heures du derby milanais face à l’Inter ce samedi.