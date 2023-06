Assurer les cours de gym ou de religion en néerlandais dans les écoles francophones de Bruxelles : "C’est impossible !", estime une directrice

"C’est une idée qui est complètement irréalisable", affirme Laetitia Malisoux, la directrice de l’école primaire autonome René Magritte à Schaerbeek. "On va déjà avoir du mal à recruter des professeurs de néerlandais et là, nous devrons encore trouver quelqu’un qui va devoir donner un autre domaine en néerlandais. Alors là, on dépasse l’entendement." De plus, "les hautes écoles ne forment plus les futurs instituteurs maternels ou primaires en néerlandais depuis des années, même ici à Bruxelles. Ils ne parlent pas néerlandais, donc c’est impossible à mettre en œuvre à moins d’être soi-même bilingue parce qu’on est issu d’une école, d’une famille bilingue."

Et quand bien même un enseignant serait bilingue, il perdrait de l’argent s’il n’avait pas de certification reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui le prouverait. "Donc tant qu’on ne dira pas qu’un enseignant primaire ou maternel qui se propose et qui a les capacités de donner des cours de néerlandais ne garde pas son salaire le temps qu’il se forme, on n’aura pas de candidat", affirme-t-elle.

On pourrait alors envisager d’engager des professeurs flamands ou des néerlandophones qui exercent ou ont exercé un autre métier. Mais là encore, la directrice n’est pas convaincue. "Engager des néerlandophones qui ne sont pas instits diminuera le nombre de postes non pourvus. Mais être un prof chevronné qui va savoir transmettre le néerlandais à nos à nos petits élèves n’est pas donné à tout le monde. Ce n’est pas pour rien que l’on passe de 3 à 4 ans de formation", déclare-t-elle. Quant à l’idée d’engager des professeurs tous droits venus du nord du pays, "c’est possible, oui, mais est-ce la solution, non !", tranche-t-elle. "Depuis que les calendriers scolaires ont changé en région francophone, on a perdu déjà des enseignants flamands qui donnaient cours dans les écoles francophones puisqu’ils n’ont plus les congés en même temps que leurs propres enfants. Et il y a aussi une différence salariale, la profession est mieux rémunérée en Flandre qu’en Wallonie ou dans la partie francophone de Bruxelles." Sans compter la pénurie de professeurs que la Flandre subit également.