Assurances: plus de 30 milliards d'euros d'encaissement en 2021, c'est une augmentation de +5,6%

En 2021, l'encaissement global du secteur de l'assurance s'est établi à 30,1 milliards d'euros, soit une progression de 5,6% par rapport à un an auparavant, selon les premières estimations d'Assuralia, la fédération du secteur de l'assurance, qui publie mardi son rapport annuel.

L'encaissement des assurances-vie individuelles à taux garanti (branche 21) présente une baisse en 2021 de 4,0% à 5,7 milliards d'euros. "Au cours de la période 2003-2012, leur encaissement atteignait encore chaque année plus de 11 milliards, mais le relèvement de la taxe sur la prime à 2% en 2013, conjugué à la faiblesse persistante des taux d'intérêt, a entraîné un recul de la demande", explique Assuralia.

Par contre, l'encaissement des assurances-vie de la branche 23 qui sont liées à des fonds d'investissement enregistre en 2021 une nouvelle hausse de 21,6% pour s'établir à 3,8 milliards d'euros.

Inondations en Wallonie

L'année 2021 a aussi été marquée pour les assureurs par les inondations en Wallonie. Le secteur a reçu plus de 70.000 demandes d'indemnisation.

"A ce jour, les assureurs ont versé plus d'un milliard d'euros aux victimes de la catastrophe, plus de 60% des dossiers ayant fait l'objet d'une clôture administrative. Des dossiers en cours restent ouverts en raison du fait que l'ampleur du dommage peut encore croître (exemple: les bâtiments qui ne sont pas encore complètement secs), des contre-expertises sont demandées ou des estimations d'entrepreneurs et d'autres réparateurs n'arrivent qu'au compte-goutte", détaille Assuralia.

Le secteur s'attend aussi à recevoir un nombre élevé de demandes d'indemnisation à la suite des récentes tempêtes Eunice et Franklin qui ont frappé le pays en février dernier.