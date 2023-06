Assurance vélo : une douzaine de contrats analysés, avec des prix très variables notamment en raison du lieu de résidence

Notons que l’étude comparative proposée par Pro Velo s’est focalisée sur la partie assurance contre le vol, mais les compagnies proposent d’autres options telles que les dégâts matériels, corporels, l’assistance dépannage, etc. Dès lors l’association recommande de vérifier ce qui est proposé en fonction de la prime annuelle et des besoins de chacune et chacun.

Et en parlant de prime annuelle, la fourchette des prix est très variable, entre 29 et 236 euros. Cela va dépendre de la valeur du vélo, de la formule choisie et des options incluses dans le contrat, mais aussi du lieu de résidence (code postal). Ce dernier point suppose pour les Bruxellois des prix plus élevés, allant parfois presque jusqu’au double.

Il y a plus de risques de vols à Bruxelles

La raison des primes plus élevées dans la capitale "c’est juste parce qu’il y a plus de risques de vols à Bruxelles, en tout cas c’est ce que les assureurs estiment." Certaines compagnies ne font pas cette distinction entre régions. C’est donc un point à vérifier si vous habitez la capitale. Et puis, notons aussi que certaines assurances "ont pris la décision de ne plus assurer le vol, soit totalement dans l’espace public, soit juste pendant la nuit dans l’espace public, même si le vélo est attaché à un arceau en rue." A vérifier donc, si vous ne pouvez pas rentrer votre deux-roues à votre domicile le soir, par exemple.

Toujours concernant les différences de prix constatés chez certains assureurs en fonction des régions, Assuralia (union professionnelle des entreprises d’assurances) explique les entreprises d’assurances se basent sur des statistiques officielles de la criminalité pour pouvoir évaluer le risque qu’ils vont assurer, à savoir le vol.

Au moment de choisir votre contrat d’assurance, Marine De Mey, du département conseil, étude et accompagnement chez Pro Velo, recommande de vérifier le montant de la prime annuelle, de la franchise et de les comparer avec le prix du vélo et l’utilisation de ce dernier. "Si on ne le sort jamais de chez soi, ça ne vaut peut-être pas la peine de prendre une assurance vol. Par contre, si on le prend fréquemment, qu’il reste très souvent à l’extérieur, alors peut-être que c’est plus intéressant d’avoir une assurance au cas où." Autre point d’attention, la dépréciation de la valeur du vélo qui varie elle aussi en fonction de la compagnie, certaines compagnies n’assurent d’ailleurs que les vélos de moins d’un an, voire deux ou trois ans.