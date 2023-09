Assurance vélo : comment choisir le bon cadenas ?

Quel que soit le cadenas choisi, l’idéal est de doubler les protections, de combiner deux modèles. Un cadenas en U ou un antivol pliant, et une chaîne en acier ou un cadenas "minute".

Ce second cadenas, même moins performant, aura un effet dissuasif. Les cadenas minutes, fixés sur le vélo et qui se glissent dans la roue arrière, constitueront un bon complément à votre cadenas principal. Enfin, même si cela peut sembler évident, pensez à attacher le cadre à un point fixé dans le sol comme une barrière ou un banc scellé ! Certains supports pour vélo ou mobiliers urbains peuvent être soulevés, ce qui permet de partir aisément avec votre vélo. Et si possible, inclinez la serrure vers le bas pour compliquer le crochetage autant que possible.

Vous l’aurez compris, le choix d’un antivol est une histoire de compromis entre résistance, légèreté, encombrement, type d’utilisation et prix. Mais investir dans un bon cadenas, c’est aussi investir dans sa tranquillité.

Enfin, vous avez un cadenas à la maison, mais vous ne retrouvez plus l’emballage et vous ne savez pas s’il conviendra pour l’assurance ?

"Sur le site internet de la marque, la plupart du temps, on pourra le retrouver mais attention, d’une année à l’autre, des choses peuvent changer. Un cadenas peut avoir une telle homologation une année et plus la suivante. C’est bien de revenir vers son vélociste, là où on a acheté le cadenas, il pourra tenter de retrouver la facture ou pourra imprimer les caractéristiques du cadenas au moment de l’achat pour les fournir à l’assurance."

Le site Pro Velo vous permet grâce à un tableau comparatif d’y voir plus clair entre les différents critères exigés par chaque assurance.