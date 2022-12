S’il est moins exotique et insolite d’associer le thé au sucré, cela ne veut pas dire que certains thés ne s’associent pas mieux avec certains mets. Alors la fameuse bûche au chocolat, on la déguste avec un Qimen. Les notes beurrées et de cacao de la bûche sont boostées par cette famille de thé au bouquet cacaoté et malté.