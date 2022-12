Associer fruits grecs et charcuterie italienne pour les fêtes

Commencez par laver, éplucher et couper les légumes en petits dés.

Dans un second temps, épluchez les pommes de terre en tranches d’environ 3 mm.

Lavez les lentilles à l’eau courante et laissez-les égoutter dans une passoire. Pendant ce temps, faites bouillir une casserole d’eau et faites cuire le zampone. Dans une autre casserole, faites revenir les légumes avec un peu d’huile d’olive, le bouquet garni, un oignon ciselé et l’ail.