Assistez en direct à la 11e cérémonie des Magritte du Cinéma ce samedi 12 février dès 20h30 sur La Trois

C’est avec enthousiasme que l’Académie André Delvaux et la RTBF renouent avec la Cérémonie des Magritte du Cinéma. Une 11e édition très attendue, riche en découvertes et surprises. Une éclaircie après deux années difficiles pour le cinéma belge en particulier et le cinéma en général. Ce sera devant un public limité, certes, et dans une toute nouvelle configuration. La Cérémonie se déroulera dans le hall d’entrée du Square, au centre de la grande verrière donnant sur le Mont des Arts. En raison des mesures sanitaires, seul.e.s les nominé.e.s des 22 catégories récompensées participeront au show. Mais pas de panique : la cérémonie sera retransmise en direct sur La Trois et Auvio dès 20h30