Assistez aux avant-premières du film "Nobody has to know" en présence de Bouli Lanners

Classic 21 et l'Agenda Ciné vous invitent aux avant-premières du nouveau film de Bouli Lanners "Nobody has to know" avec Michelle Fairley ("Game of thrones") et Clovis Cornillac. Deux êtres s'aiment en secret dans une œuvre sensible et délicate au coeur des îles écossaises.

Les séances auront lieu à Bruxelles, Liège, Namur et Charleroi et se feront en présence de Bouli Lanners.

Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l'Île de Lewis, au nord de l'Ecosse. Une nuit, il est victime d'une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une femme de la communauté qui s'occupe de lui. Elle lui révélera bientôt leur plus grand secret : ils s’aimaient en cachette.​