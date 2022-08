Assistez au Memorial Van Damme ce vendredi 2 septembre

Kendra Harrison avait déjà annoncé sa participation au rendez-vous bruxellois. Elle aura toutefois fort à faire sur 100m haies puisque la championne olympique Jasmine Camacho Quinn (bronze aux Mondiaux d’Eugene) et la Jamaïcaine Britany Anderson (argent aux Mondiaux) s’aligneront également au départ. Devynne Charlton, une autre finaliste des Mondiaux, sera elle aussi de la partie. Notre compatriote Anne Zagré (à l’œuvre ce week-end à l’Euro) et la Néerlandaise Nadine Visser auront donc l’occasion de se mesurer au gratin international.

Ce qui est également le cas de Julien Watrin sur 400m haies. En grande forme, Watrin s’est qualifié pour la finale de l’Euro de ce vendredi soir en établissant un nouveau record de Belgique, synonyme de troisième meilleur temps de l’ensemble des demi-finalistes. Le Français Wilfried Happio, quatrième à Eugene, sera l’un des grands adversaires de notre compatriote ce soir à Münich ainsi que lors de l’Allianz Mémorial Van Damme. Les 5e et 6e des Mondiaux, à savoir l’Américain Rosser (seulement battu par Dos Santos jusqu’ici en Diamond League cette année) et le Jamaïcain Hyde courront également à Bruxelles, où le champion du monde brésilien Dos Santos sera naturellement le favori de la distance.

Au lancer du javelot féminin, le Mémorial accueille l’intégralité du podium des Mondiaux : la championne du monde Kelsey-Lee Barber, la vice-championne du monde Kara Winger et la médaillée de bronze Haruka Kitaguchi se retrouveront en effet au Stade Roi Baudouin.

Ont déjà confirmé leur présence:

100 m: Shelly-Ann Fraser-Pryce, Dina Asher-Smith, MarieJose Talou et Sha’Carri Richardson

100 m H: Kendra Harrison

400 m: Mary Moraa, Lieke Klaver et Cynthia Bolingo

3000 m steeple: Werkuha Getachew, Beatrice Chepkoech et Winfred Yavi

Hauteur: Eleanor Patterson, Yaroslava Mahuchikh, Yuliya Levchenko et Nafi Thiam

Longeur: Noor Vidts

200 m :Erriyon Knighton

400 m H:Alison dos Santos

5000 m: Stanley Waithaka Mburu et Oscar Chelimo

Course de l'heure: Kibiwott Kandie et Sabastian Sawe

Perche: Mondo Duplantis, Chris Nilsen, Renaud Lavillenie et Ben Broeders

Poids: Joe Kovacs (poids)