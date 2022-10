Assistez au concert de l'OPRL, Stephen Hough et Lionel Bringuier, autour de Brahms et Stravinsky

Musiq3 vous invite au Festival Musical du Hainaut, ce samedi 15 octobre à 20h.

Un grand pianiste parmi les plus singuliers de notre époque, un jeune chef français très en vue et notre orchestre de Fédération Wallonie-Bruxelles réunis : grande soirée en perspective pour célébrer le retour de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège au Festival Musical du Hainaut ! Séparés de seulement 30 années, le romantisme du Second concerto pour piano de Brahms et les élans de modernisme du Petrouchka de Stravinsky offrent un concert contrasté, entre la maturité d’un maître au sommet de son art et les premiers exploits d’un jeune loup débutant sa folle carrière.

Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Stephen Hough et Lionel Bringuier au Festival Musical du Hainaut, ce samedi 15 octobre à 20h à la Maison de la Culture de Tournai.