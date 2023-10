Assistez à la projection d'un documentaire musical

Cinéma mobile et itinérant, EmpreinteS vous propose de découvrir différents documentaires musicaux. Mélomanes, cinéphiles se retrouvent pour visionner ensemble sur grand écran les artistes qu'on aime, qui marquent nos vies et nos oreilles.

Du jeudi 12 au dimanche 15 octobre, remportez des places pour :

- "Pulp, a film about life, death and supermarkets" le jeudi 19 octobre, 20h, au Salon à Silly

- "Little Richard : I Am Everything" le vendredi 20 octobre, 19h, à Flagey

- "Confessions to dEUS" le jeudi 15 novembre, 20h, au Salon à Silly

- "Jane par Charlotte" le jeudi 14 décembre, 20h, au Salon à Silly