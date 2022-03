Assistez à l'ouverture de l'édition 2022 du festival "Courts Mais Trash"

Cette année encore, Tipik est partenaire de Courts Mais Trash qui aura lieu du 16 au 20 mars au cinéma Aventure à Bruxelles.



Courts Mais Trash est LE festival qui permet à des films indépendants qui ne trouvent pas toujours leur place ailleurs, d’exister et de circuler. Ces films, regroupés sous le terme " Trash ", ne sont pas forcément provocants ou choquants. Ils sont aussi et surtout alternatifs, politiques ou décalés ...

Avec au programme notamment une grande soirée d’ouverture québécoise consacrée au cinéma de la " Belle Province ", une carte blanche du BIFFF, à l’occasion de leur 40 ans. En plus du retour en salle et chair et en os de vos séances favorites " Courts Mais Super Trash ", " Courts Mais Super Sex "… Une séance " Animé Trash " sera, pour la première fois, à l’affiche.

Des after parties viendront s’ajouter au programme du premier festival de l’année, dont la désormais classique " Karaoké mais Trash " et une soirée exclusive avec concert + DJ au Café Central.

En un mot comme en mille, COURTS MAIS TRASH est un festival brut, bruxellois et sans tapis rouge, où vous formez le jury (sympa) des différentes compétitions : nationale, internationale et celle du meilleur film fauché.