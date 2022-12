Vous avez envie de clôturer l'année en beauté? Tipik vous invite à fêter 2023 en avance le jeudi 22 décembre au Spirito à Bruxelles!

Assistez à l’enregistrement du Nouvel An de Tipik !

Vivez une soirée inédite dans le cadre somptueux du Spirito à Bruxelles et fêtez 2023 avant tout le monde ... Sur les mixes des meilleurs DJ!

Au programme, des DJ qui sauront vous faire danser : The Magician, Mosimann, Nicki Sanchez et Maya Cox.

La soirée sera présentée par notre animatrice Audrey! Ca promet d'être phénoménal!

Vous pourrez même revivre cette soirée une deuxième fois, car cette soirée sera filmée et diffusée le soir du Réveillon en TV.

N'hésitez plus, l'entrée est gratuite sur inscription et valable pour 2 personnes via le formulaire ci-dessous.

On se réjouit de vous y voir nombreux afin de bien clôturer l’année 2022 et célébrer 2023 avec vous!

On compte sur vous pour venir mettre le feu !