Assistez à l'émission "The Dancer", avec Sara De Paduwa, ce vendredi 30 septembre à Vilvoorde

L'émission sera présentée par Sara De Paduwa avec, dans le jury, Augustin Galiana, Laurien Decibel et Aurel Zola. Ce concours entièrement consacré à la danse vise à trouver "le meilleur danseur de Belgique" dans un show où l'émotion et le talent se conjuguent ! The Dancer promet d’être l’une des compétitions de danse les plus inclusives, diversifiées et uniques en Belgique. Une compétition dans laquelle les candidat(e) s vont devoir prouver qu’ils/elles ont toutes les qualités pour remporter le titre de meilleur(e)(s) danseur (seuse)(s) du Royaume.

Trois coachs participeront à l'émission, Laurien Décibel, danseuse experte dans plusieurs styles moderne, Aurel Zola bien connu du milieu professionnel de la danse et plus particulièrement du milieu hip-hop et Augustin Galiana bien connu du grand public, qui peut suivre ses aventures dans des séries télévisées telles que “Clem” et “Ici tout commence” sur La Une.