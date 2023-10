Assistez à l'avant-première du nouveau Martin Scorsese

Présenté en mai au Festival de Cannes 2023, le nouveau film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, sortira en salles le 18 octobre. Réunissant Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone (excusez du peu), ce western est inspiré du best-seller du journaliste et écrivain David Grann.

Classic 21 vous propose de le voir en exclusivité sur grand écran, lors d'une avant-première organisée le mardi 17 octobre à Bruxelles (BOZAR). Pour tenter votre chance, participez au concours ci-dessous, organisé du jeudi 5 au dimanche 8 octobre. Bonne chance !