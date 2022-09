Assistez à l'avant-première du film "The Woman King" grâce à Tipik

THE WOMAN KING est l'histoire remarquable des Agojies, une unité de guerrières redoutées dans le monde pour leurs férocités et compétences au combat. Elles ont protégé le royaume africain du Dahomey dans les années 1800. Inspiré de faits réels, THE WOMAN KING suit l'épopée émotionnelle du général Nanisca (Viola Davis, lauréate d'un Oscar) alors qu'elle forme la nouvelle génération de recrues et les prépare au combat contre un ennemi bien déterminé à détruire leur mode de vie. Certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles...