Assistez à l'avant-première du film "Goliath" en présence de l'équipe du film

L'Agenda Ciné vous invite à l'avant-première du film "Goliath" de Frédéric Tellier. Un thriller écologique haletant avec Pierre Niney, Gilles Lellouche et Emmanuelle Bercot. La séance aura lieu le mercredi 2 mars à l'UGC Toison d'Or en présence du réalisateur et de Emmanuelle Bercot.

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.