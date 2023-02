Assistez à l'avant-première du film "Creed III" grâce à Tipik

Après avoir dominé le monde de la boxe, Adonis Creed (Michael B. Jordan) mène désormais une vie professionnelle et familiale épanouie. Lorsqu'un ami d'enfance et ancien prodige de la boxe, Damian (Jonathan Majors), refait surface après avoir purgé une longue peine en prison, il est impatient de prouver qu'il mérite sa chance sur le ring. L'affrontement entre les anciens amis est plus qu'un simple combat. Pour régler ses comptes, Adonis doit mettre son avenir en jeu pour affronter Damian, un combattant qui n'a rien à perdre. CREED III est le troisième volet de la franchise à succès et marque les débuts de Michael B. Jordan en tant que réalisateur.