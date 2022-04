Assistez à l'avant-première du film "A l'ombre des filles"

L'Agenda Ciné vous invite à l'avant-première du film "A l'ombre des filles" de Etienne Comar. Une oeuvre musicale, émouvante et drôle avec Alex Lutz, Agnès Jaoui et Veerle Baetens. La séance aura lieu le jeudi 14 avril au cinéma Sauvenière à Liège en présence du réalisateur.

Après avoir accepté d’animer un atelier de chant dans une centre de détention pour femmes, Luc, chanteur lyrique et musicien, va se retrouver confronté aux tempéraments difficiles de six détenues. Bien que d’abord majoritairement réticentes, elles vont capter toute son attention. Progressivement, Carole, Jeannine, Noor, Jess, Oksana et Catherine vont se laisser apprivoiser par la musique et goûter à un semblant de " liberté ".