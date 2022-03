Assistez à l'avant-première de "Les Animaux Fantastiques - Les secrets de Dumbledore"

Tipik et l'Agenda Ciné vous invitent à l'avant-première exclusive du film "Les animaux fantastiques - les secrets de Dumbledore". La magie de Harry Potter revient dans une toute nouvelle aventure du Monde des Sorciers. L'avant-première aura lieu le mardi 5 avril en Imax au Kinepolis Bruxelles.

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps dans l’ombre ?

Le film sortira le 6 avril au cinéma en Belgique.