Assister aux jeux olympiques de Paris 2024, un parcours du combattant

Les jeux olympiques de Paris s’ouvriront le vendredi 26 juillet 2024, dans un peu moins de deux ans donc. Jamais les jeux olympiques n’ont été organisés si proches de la Belgique (exceptés ceux d’Anvers en 1920 et ceux de… Paris en 1924). Une occasion unique pour les amateurs de sport belges d’assister aux épreuves qui se dérouleront pour la plupart à 1h30 de train de Bruxelles et à 3-4 heures de route de la plupart des villes belges.

Et à un peu plus de 650 jours de l’événement, il est déjà temps pour ceux que ça intéresse de réfléchir à l’acquisition des tickets (10 millions pour les jeux, 3,4 millions pour les paralympiques) donnant accès aux épreuves. D’autant que la procédure s’apparente à un parcours du combattant.

Première étape, un tirage au sort obligatoire qui s’ouvrira le 1er décembre 2022. Pendant deux mois (jusqu’au 31 janvier 2023 donc), les candidats acheteurs pourront s’inscrire pour bénéficier d’un "créneau d’achat" de 48 heures.

La vente à proprement parler débutera quant à elle deux semaines plus tard, le 15 février 2023. Elle sera donc exclusivement réservée aux personnes tirées au sort avec accès prioritaires aux membres du club Paris 2024 (s’ils ont eux aussi été tirés au sort préalablement), une plateforme accessible à tous et gratuitement sur simple inscription.

La vente se déroulera d’abord sous la forme de "packs sur mesure" (un panier de 3 sessions différentes à choisir parmi les 32 sports du programme olympique) et puis à l’unité (un ticket pour un sport choisi).

Dernière étape : la revente sans tirage au sort des places qui auraient été acquises mais finalement non achetées (elle se déroulera, elle, fin de l’année 2023).

A cela s’ajoutent encore les places qui seront offertes et distribuées par l’État français (400.000 tickets) et les collectivités territoriales (un million) essentiellement au milieu social, scolaire et associatif.

Pour la cérémonie d’ouverture, qui pour la première fois de l’histoire des jeux se déroulera en dehors d’un stade, en l’occurrence sur les quais de la scène (avec défilé des nations sur des barges flottantes), il faudra attendre la phase de vente à l’unité. Seules des places assises et proches de l’eau seront vendues, le reste sera gratuit mais probablement conditionné à une inscription préalable et à l’obtention d’un laissez-passer.