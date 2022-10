Assister à un concert dans un aéroport ? C'est maintenant possible

Deux ans plus tard, le RCF Arena Reggio Emilia est plus prêt que jamais à monter le son. Harry Styles est censé y donner un concert en juillet 2023, dans le cadre de sa tournée mondiale “Love on Tour”. Pour l’architecte Paolo Iotti, le RCF Arena Reggio Emilia montre comment les aéroports peuvent tirer profit de leurs zones inutilisées. "Les aéroports, comme d’autres grandes infrastructures ou vides urbains, disposent souvent d’espaces extrêmement vastes", a-t-il expliqué à Fast Company. "[Ces derniers] présentant un caractère hybride et surréaliste d’espace inhabité mais prêt à s’animer lors d’événements".

Plusieurs aéroports à travers le monde suivent l’exemple du Reggio Emilia Airport en réinventant certains de leurs espaces vides. La preuve avec le terminal futuriste de la Trans World Airlines dans l’aéroport John F. Kennedy de New York. Il est resté inutilisé pendant seize ans jusqu’à ce qu’il soit transformé en hôtel luxueux et design sous la houlette de MCR Hotels. A Berlin, l’aéroport Tempelhof a, lui, fait totalement peau neuve après sa fermeture en 2008. Il est depuis devenu le plus grand parc de la capitale allemande.