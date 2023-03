Assister à des événements sportifs améliorerait notre bien-être.

"Nous savons que regarder un sport en direct, quel qu'il soit, offre de nombreuses possibilités d'interactions sociales, ce qui contribue à forger l'identité et l'appartenance à un groupe, à atténuer la solitude et à stimuler le bien-être", indique la Dr Helen Keyes auteure principale de l’étude et directrice de l’École de psychologie et de sciences du sport de l’Université Anglia Ruskin, dans le communiqué de presse.

Pour mener à bien cette recherche, l’étude a recueilli les données de 7209 adultes vivant en Angleterre et âgés de 16 à 85 ans entre avril 2019 et mars 2020. Les participants devaient décrire leur état de santé. Quant à la solitude, les sondés devaient indiquer s'ils se sentaient "souvent, toujours, parfois, occasionnellement, presque jamais ou jamais" seuls. Ils devaient également dire s'ils avaient participé ou non à des événements sportifs en direct au cours des douze derniers mois. Les résultats ont montré que les personnes qui ont participé de manière fréquente aux événements, ont ressenti plus de satisfaction de vie et de sentiment de bien-être.

Les événements comprenaient aussi bien les rencontres entre amateurs que de grands matchs de football professionnel.

"Il convient de poursuivre les recherches afin de déterminer si ces avantages sont plus marqués pour le sport de haut niveau ou s'ils sont plus étroitement liés au soutien d'une équipe spécifique", explique Helen Keyes. "Nos résultats pourraient être utiles pour façonner les futures stratégies de santé publique, telles que l’offre de prix réduits des billets pour certains groupes", poursuit-elle.