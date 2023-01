Assisté par la Rod Laver Arena, Djokovic chante en chœur un bon anniversaire à sa maman

Que du plaisir pour Novak Djokovic à l’Open d’Australie ce mercredi. Le Serbe n’est pas resté longtemps sur le court de la Rod Laver Arena (2h05 à peine) mais pouvait arborer un grand sourire après avoir dominé Andrey Rublev en trois sets pour se hisser en demi-finale de l’Open d’Australie pour la 10e fois de sa carrière.

Une joie qu’il a voulu partager avec le public et surtout ses proches lors de l’interview d’après-match. Djoko a en effet souhaité un bon anniversaire à son kiné et à sa maman. Les caméras de l’Australian Open se sont rapidement tournées vers la mère du Serbe, saluée par un "Joyeux anniversaire" entonné par Nole et toute la Rod Laver Arena.