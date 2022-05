Assiste au spectacle “La Guarattelle de Pulcinella” lors du Festival de Marionnettes

Du 7 mai au 6 juin, le plus cosmopolite des festivals de marionnettes – le Festival JEM – revient enchanter Bruxelles pour une 6e édition. Au programme de ce festival bouillonnant : 10 jours de découvertes autour des arts de la marionnette et plus de 30 spectacles, dont certains inédits, portés par des compagnies internationales et belges confirmées. L’ensemble des spectacles est accessible aux petits et grands.