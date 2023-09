Assistants de pratique : les infirmiers réclament une concertation "réelle" avec le secteur

Récemment, le gouvernement fédéral a approuvé la création de cette nouvelle profession de soins - les assistants de pratique - destinée à alléger le travail des médecins. Les premières formations débuteront à l'automne 2024. Elles s'étaleront sur un an et demi, dont six mois de stage. Ce nouveau profil offrira la possibilité d'évoluer de manière plus rapide et plus flexible - moyennant la formation nécessaire - vers d'autres profils de soins qui sont en pénurie aujourd'hui, a défendu le ministre de la Santé. "Par ses propos, le ministre Vandenbroucke donne de faux espoirs aux personnes qui envisageraient un parcours professionnel d'assistant de pratique menant rapidement à une fonction d'infirmier, démontre une méconnaissance des réalités de la profession infirmière et est insultant envers ses membres", répliquent cependant les associations.

Celles-ci s'opposent "avec force à tout accès rapide à la profession", tenant à repréciser les compétences techniques mais également scientifiques, éthiques et relationnelles inhérentes au métier d'infirmière et d'infirmier. L'acn-asbl et la FNIB réclament dès lors une concertation avec leur secteur, et "pas uniquement de façade ou par obligation".