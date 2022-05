Assistant social en SAJ : "on n’est pas là pour juger, mais pour aider"

Le Service d’aide à la jeunesse, ou SAJ comme il est le plus souvent appelé, intervient dans des situations diverses : enfants victimes de maltraitances ou d’abus, parents confrontés à des difficultés d’éducation, séparations conflictuelles… Tout part toujours d’une demande d’aide qui peut émaner de plusieurs sources. "Notre première mission c’est de réorienter vers les services de première ligne comme le PMS ou le CPAS par exemple", explique Caroline. Parfois cela ne suffit pas, c’est là que le SAJ intervient en proposant une aide spécialisée.

Dans un premier temps, le rôle de cette déléguée se passe sur le terrain.

Je rencontre le jeune et sa famille dans l’environnement dans lequel ils sont, les services qui gravitent autour d’eux pour essayer de comprendre finalement pourquoi la famille ou le jeune est en difficulté. Et de faire un peu le topo de tout ça pour que la conseillère ait un peu une image claire de la situation et des aides qu’on pourrait apporter.