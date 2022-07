Assistant contrôleur de travaux : un métier méconnu mais indispensable

L’objectif du travail de Maurizio et de ses collègues est de fournir des infrastructures les mieux adaptées aux besoins des occupants, c’est-à-dire les élèves, les professeurs et le personnel d’entretien des établissements scolaires. Il faut évidemment gérer le patrimoine immobilier dans le respect d’une enveloppe budgétaire préétablie.

Cet électricien de formation ne réalise pas les travaux, mais doit cependant vérifier qu’ils ont été bien exécutés et qu’ils correspondent au cahier des charges.

La sécurité électrique dans les écoles doit répondre à des normes très strictes. Contrôleur de travaux cela veut dire que "toute l’installation électrique de A à Z est sous ma responsabilité, tant à la conception qu’à la réalisation des travaux, c’est-à-dire que tous les calculs, toutes les sélections de disjoncteurs, toutes les armoires ont été pensées et conçues chez nous", ajoute Maurizio.

Les vraies bénéficiaires de son travail sont les 211.000 élèves ou étudiants de la maternelle à l’enseignement supérieur et plus de 30.000 personnes travaillant dans les établissements scolaires de la FWB. Et son travail il en est fier car il en connaît l’importance : "quand un parent dépose son enfant le matin à l’école, il ne s’imagine pas ce qu’il se passe en arrière-plan. Ça fait beaucoup de personnes qui travaillent tout le temps, tous les jours, pour la sécurité et le bien-être des enfants".