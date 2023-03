Assist génial d'Ohio, le salto de Donnum : le but somptueux du Standard face à Westerlo

Samedi soir, le Standard de Liège accueillait Westerlo pour le compte de la 28e journée de Pro League.

Les Liégeois ont ouvert la marque dès la 37e minute de jeu. Et de quelle manière ! Régulièrement bien inspiré, Philip Zinckernagel trouve Noah Ohio dans la profondeur. L’attaquant néerlandais dévie en un temps, et superbement, servant Aron Donnum. Le gaucher du Standard contrôle et frappe avec le timing parfait, ne laissant aucune chance au gardien Nick Gillekens. Une phase somptueuse, ponctuée par un salto spectaculaire.

Le club visiteur plantera une deuxième rose à vingt minutes du terme, par l’intermédiaire de William Balikwisha, sur assist d’Ohio là aussi. Succès 2-0 des Liégeois.