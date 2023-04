Assist de Kevin De Bruyne, doublé "historique" d’Haaland : le terrifiant binôme de City ne fait qu’une bouchée de Leicester

Entre Manchester City et Leicester, il y a aura eu du suspense pendant… cinq minutes (3-1). Le temps pour John Stones de planter son 1e but de la saison pour décapsuler la rencontre avant le show Erling Haaland. Buteur sur pénalty à la 13e, le cyborg norvégien a profité d’un assist parfait de Kevin De Bruyne pour s’offrir un doublé personnel avant la demi-heure et, déjà, planter son 32e but de la saison en Premier League. Un but qui lui permet d’égaler le record de Mo Salah dans une Premier League à 20 équipes.

Vu le rythme actuel de la machine à buts norvégienne, on imagine que le record de l’Egyptien ne va pas faire long feu. Où s’arrêtera-t-il ? Difficile à dire. Avec Haaland on n’est finalement plus à l’abri de rien.

Quelques jours après leur récital collectif face au Bayern, les Skyblues confirment en tout cas qu’ils sont en très très grande forme, malgré le but encaissé en 2e mi-temps des oeuvres de Keleni Iheanacho. En face, Timothy Castagne, Youri Tielemans (de retour après sa longue blessure et capitaine de Leicester) et Wout Faes, tous titulaires, n’ont rien pu faire. Défaits pour la 3e fois consécutive, les Foxes, 19e, s’enfoncent dangereusement dans la zone rouge. De son côté, City continue de lorgner le moindre faux pas des Gunners, leaders avec 3 points d’avance mais plus que jamais sous pression.