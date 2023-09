Assises Hainaut : Madissone Massy reconnue coupable de l'assassinat de son fils

Madissone Massy a été reconnue coupable d'assassinat sur la personne de son fils de neuf mois. C'est la décision du jury de la Cour d'assises du Hainaut qui s'était retiré ce jeudi matin pour débattre de la culpabilité de cette mère accusée d'avoir assassiné son fils âgé de neuf mois en juillet 2019 à Hornu (Boussu). L'accusée a en outre été reconnue coupable de coups et blessures volontaires sur ce même enfant, avec circonstance aggravante de préméditation, le 16 juillet 2019, soit deux jours avant son assassinat. Ce sont maintenant les débats sur la peine qui vont commencer.

Le ministère public et les avocats des parties civiles ont posé la question subsidiaire des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner à la question principale de culpabilité. Ils estiment que l'accusée a tenté d'assassiner son enfant. Le 18 juillet 2019, l'accusée se retrouve seule dans la chambre d'hôpital avec son fils, lequel fait un autre malaise et se retrouve en état de mort cérébrale. Pour le ministère public et les parties civiles, c'est un assassinat. Pour la défense, ce sont des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est d'ailleurs le chef d'inculpation retenu par le juge d'instruction, avant de prendre connaissance des rapports des médecins légistes et des experts en santé mentale. La chambre des mises en accusation a requalifié les faits en assassinat à la demande du parquet général.

L'accusée a dit regretter son geste

L'accusé dit souffrir du syndrome de Münchhausen, qui dans son cas s'exprimerait par de la maltraitance envers son enfant dans le but d'attirer l'attention d'autrui vers sa propre souffrance. "Des femmes atteintes du syndrome de Münchhausen qui tuent leurs enfants, ça existe", a déclaré l'avocat général.

Jeudi matin, l'accusée a pris la parole pour la dernière fois. "Je regrette ce que j'ai fait à mon fils, je ne voulais pas sa mort. Je l'ai aimé et je l'aime toujours. Je ne voulais pas sa mort et j'en souffre depuis quatre ans. Il me manque", a-t-elle dit avant d'éclater en sanglots.