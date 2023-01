Assises Hainaut : le jury s’est retiré pour débattre de la culpabilité de Jean-Yves Verreydt

Après les répliques, le jury de la Cour d'assises du Hainaut est entré en délibération à huis clos ce jeudi matin pour débattre de la culpabilité de Jean-Yves Verreydt. L’homme est accusé du meurtre de Philippe Alicardo, tué d’un coup de couteau sur la Place de la Perche à Jumet, le 27 novembre 2020. Il doit également répondre de coups portés à Roland Wuyts, qui accompagnait la victime, et du port d’un couteau.

Outre ces trois questions, la défense a posé des questions subsidiaires. Mercredi, Me Michaël Dinotangelo a contesté l’intention d’homicide, mais il a demandé aux jurés de condamner son client pour des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner en retenant, toutefois, la légitime défense ou la provocation.

Les parties civiles et l’accusation ont soutenu la thèse du meurtre estimant que l’intention d’homicide était établie par la nature de l’arme (un couteau multifonction), la zone visée (le cou) et la force pour atteindre la moelle épinière. La profondeur de la plaie est de cinq à sept centimètres.

Les faits

Le 27 novembre 2020, Jean-Yves et Philippe avaient eu une première altercation, vers 17h45 sur le parking d’un magasin. Jean-Yves a attrapé Philippe par l’épaule et ce dernier a répliqué en lui portant un coup avec le sac qu’il tenait en main, dans lequel se trouvait une bouteille. Jean-Yves a été blessé au visage. Les deux hommes ont encore échangé quelques mots avant de se séparer. Une heure plus tard, Philippe Alicardo et Roland Wuyts sont allés invectiver Jean-Yves qui se trouvait dans sa tente, plantée dans un square non loin de la Place de la Perche. C’est la version de deux témoins. Alors que l’un d’eux tentait de raisonner Philippe et Roland, les invitant à rentrer chez eux, Jean-Yves a quitté sa tente pour se diriger vers la Place de la Perche. Selon les témoins, Philippe et Roland ont suivi Jean-Yves et l’ont encerclé sur la Place de la Perche où une nouvelle bagarre a éclaté. Lors de la rixe, Jean-Yves a sorti son couteau, il a fait des gestes circulaires, menaçant de les planter, et il a porté le coup mortel, avant de fuir. Il a été arrêté peu avant 21h00 devant une pharmacie à Jumet.

Jeudi matin, les différentes parties ont campé sur leurs positions. "Quand on porte un coup dans la gorge de quelqu’un, c’est qu’on veut le tuer. Vous avez vu la lame, elle est encore pliée", insiste l’avocat général, alors que l’arme du crime a été montrée aux jurés. Me Donatangelo a répliqué en insistant sur la dynamique de la scène. "Tout a dérapé à cause de Monsieur Wuyts, lors de la seconde scène", dit-il. L’accusé s’est référé à la plaidoirie de son avocat. Depuis le début du procès, Jean-Yves parle d’un accident, qui n’est pas la position défendue par son avocat.

Un verdict est attendu dans la journée.